Este jueves, el presidente Gustavo Petro, estuvo presente en un acto de reparación y perdón por parte del Estado a las víctimas de la violencia en Apartadó (Antioquia), y desde allí reflexionó acerca de la dura situación que se vivió en este territorio entre 1997 y 2007.

Durante esa década, la comunidad de Apartadó fue testigo de una compleja situación social y armada, enmarcada en el conflicto interno del país. En este periodo se presentaron múltiples hechos significativos relacionados con la confrontación entre guerrillas, paramilitares y fuerzas del Estado.

(Vea también: Benedetti confirma que Montelegre será ministro de Justicia: “Va a ayudar muchísimo”)

En medio del acto de reconocimiento y perdón, el mandatario hizo un paralelismo entre las juventudes palestinas, quienes son víctimas del ataque genocida por parte de Israel, y las de San José de Apartadó, que también son sobrevivientes de una guerra que nunca les perteneció.

“Embajador de Palestina, yo le pido que en los tiempos que vendrán, no sé cuándo, pero vendrán, la comunidad de San José de Apartadó pueda ir a Gaza, y traduciendo los lenguajes extraños pueda traducir la experiencia de perdón, de aislarse de la guerra y que esos jovencitos palestinos, que podrían odiar, y mucho, no vayan a perder su corazón en el odio, a pesar de todo lo que han visto. Porque si no, no habrá salvación de la humanidad”, dijo el presidente Petro, con la voz quebrada y haciendo algunas pausas, mostrando lo conmovido que se siente por la situación que está afectando al país árabe.