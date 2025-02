En la tarde del jueves 27 de febrero, el mandatario, Gustavo Petro, dio a conocer los nombres de los funcionarios que dirigirán las carteras. De esta manera, se confirmó la salida de Francia Márquez del ministerio de la igualdad.

Los cambios incluyen a Armando Benedetti quien fue nombrado como ministro del Interior, a pesar de las fuertes críticas y los escándalos que ha protagonizado.

Además, en medio de la reunión en la que se volvió a rearmar el gabinete de Gobierno, el dirigente dio la primera orden en la que pide organizar manifestaciones.

“En fin, la presencia de movimientos sociales aquí, no voy a referir a cada uno, cada una tiene como función el preparar la gran movilización social colombiana, porque los mensajes que están dando es que el voto del año 2022, como la declaración unilateral de Estado, es un motivo de burla”, afirmó, según recogió Semana.

Aunque solicita que las protestas sean pacíficas, habla de contundencia en las salida a las calles de organizaciones sociales en las que destaca comunidades indígenas.

Entonces, aquí no nos podemos frenar, no podemos decir: sí, qué pena, no pudimos. No, señores, la calle es otra vez el escenario de la manera como sabemos hacerlo, pacífica, alegremente, pero contundente y multitudinariamente. Y si arrancan los pueblos negros y los pueblos indígenas, arranquen, para mañana es tarde, tocó ya”, concluyó.

El presidente Gustavo Petro, en la presentación de su nuevo gabinete, ordenó que preparen una “gran movilización social” y dijo que “la calle es otra vez el escenario de la manera que sabemos hacerlo”. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/wyFDOCv7L3 — Revista Semana (@RevistaSemana) February 28, 2025

¿Quiénes son los nuevos miembros del gabinete Petro?

Dentro de la lista de nombres que fueron confirmados y presentados oficialmente están:

Pedro Sánchez: ministro de Defensa

Edwin Palma: ministro de Minas y Energía

Lena Estrada: ministra de MiAmbiente

Yannai Kadamani: nueva mincultura

Patricia Duque: dirigirá la cartera de Deporte

Carlos Rosero: reemplazará a Francia Márquez en Minigualdad

Angie Lizeth Rodríguez: estará al frente del Dapre.

