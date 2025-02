Andrea Bocelli se presentó el pasado 21 de febrero en Bogotá y sumó un concierto más en el que recorrido que tiene como propósito enmarcar sus 30 años de carrera. Fueron muchos los aficionados al tenor italiano quienes asistieron al estadio Nemesio Camacho El Campín, pero tal parece, que hubo figuras importantes que se lo perdieron.

A Bocelli lo acompañó la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia y el Coro de Ópera, quienes estuvieron dirigidos por Carlo Bernini. Hubo sopranos y diferentes artistas en tarima, ‘show’ que se perdió el presidente Gustavo Petro, que aseguró que nadie le había avisado.

Incluso, el jefe de Estado habló en la tarde de este miércoles sobre el tema, aunque todo apunta a que quedó antojado. El jefe de Estado hizo referencia al concierto, al que no asistió porque no lo “invitaron”.

#NoticiaW | Durante la inauguración de Anato 2025, el presidente Petro hizo “un reclamo” porque no lo “invitaron al concierto de Andrea Bocelli”. Petro dijo: “yo quería ir y no supe (…) Dicen que gritaron fuera Petro, pero yo no estaba ahí y yo sí quería estar”. pic.twitter.com/515GSKQjLM — W Radio Colombia (@WRadioColombia) February 26, 2025

Qué pasó con Petro y el concierto de Bocelli

El mandatario sostuvo que nadie lo invitó a pesar de que quería ir, además aseguró que no sabía nada sobre el evento. “No me invitaron al concierto de Andrea Bocelli, que yo quería ir y no supe”, dijo.

Según el presidente, en dicho ‘show’ algunos hicieron el famoso coro de “fuera Petro”, que ha sido constante en varios eventos en el país ante el descontento de ciertas personas.

“Dicen que gritaron ‘fuera Petro’ y yo no estaba ahí, pero si quería estar ahí”, dijo el presidente.

