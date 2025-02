El pasado 21 de febrero de 2025, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, concedió una entrevista de casi dos horas al diario El País en la Casa de Nariño, donde compartió sus experiencias y percepciones sobre su gestión tras dos años y medio en el poder. Durante este diálogo, el jefe de Estado se mostró dispuesto a evaluar tanto sus logros como las adversidades que ha enfrentado su Gobierno.

Desde su llegada al poder, Petro ha enfrentado múltiples dificultades. “Esto es de una infelicidad absoluta. Es un sacrificio”, comentó el presidente, refiriéndose a los ataques personales y políticos que ha sufrido, incluyendo intentos de desestabilizar su familia. A pesar de estos desafíos, Petro se ha sentido recargado por el apoyo popular que todavía percibe. En cuanto a su propia administración, Petro admitió haber confiado demasiado en su círculo cercano y destacó la necesidad de una revolución que, según él, debe ser liderada por el pueblo y no solamente por el Gobierno.

El mandatario también abordó su relación con la prensa y cómo se ha visto afectada por figuras como Vicky Dávila, a quien señaló de estar involucrada en estrategias contra su Gobierno. Incluso, se refirió a la aspiración presidencial de la periodista y la fuerza que le ve para las próximas elecciones.

“Vicky quiere ser Milei [presidente de Argentina]. No me puedo meter en cómo el peronismo manejó la política económica y social, pero la sociedad argentina se cansó de ellos y votó lo peor que podría existir. Cuando se repite la historia se construye una comedia. Vicky quiere ser Milei, pero para eso necesita que mi Gobierno sea un desastre. Y yo no lo veo. Lo que no quisiera es un Milei en Colombia. A diferencia de Argentina, un Milei colombiano traería muchísima sangre encima”, indicó.

Finalmente, Petro enfatizó en la necesidad de un frente amplio para las próximas elecciones que mantenga y expanda los esfuerzos de su administración hacia reformas más profundas en beneficio del pueblo colombiano.

