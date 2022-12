El presidente hizo referencia al trato que tiene con la senadora del Pacto Histórico que recientemente criticó a los medios de comunicación y propuso un debate para crear un proyecto de ley que roza la censura.

Aunque el Pacto Histórico de Gustavo Petro avaló a Córdoba, a pesar de los problemas judiciales que ella y su hermano enfrentaban, actualmente parece que el presidente cortó el vínculo con ella.

“No he vuelto a hablar con Piedad Córdoba desde la campaña”, dijo Petro a Noticias RCN en una entrevista que saldrá al aire enteramente este domingo en la noche.

Allí, Petro también confesó que firmar la extradición del hermano de Piedad Córdoba no fue tan difícil como muchos creerían. “No, trabajo no me costó“, sentenció el mandatario.

Álvaro Córdoba, hermano de la senadora del Pacto Histórico, será enviado a Estados Unidos para responder allá por delitos de narcotráfico en un caso que involucra a las disidencias de las Farc.

El acto administrativo que da vía libre a la extradición de Córdoba fue firmado por el presidente Gustavo Petro. Era quien tenía la última palabra en Colombia, luego de que el pasado 17 de agosto la Corte Suprema de Justicia diera vía libre al trámite de traslado.

Gustavo Petro está enfermo y se hizo prueba del COVID-19

En medio de la controversia por no asistir a varios eventos importantes, el presidente emitió un escueto trino en el que explicó que un virus lo ha mantenido en cama, aunque descartó que fuera COVID-19.

“Espero restablecerme”, comentó a renglón seguido el presidente de la República en su cuenta de Twitter.

Petro ha sufrido múltiples quebrantos de salud desde que asumió el poder, el pasado 7 de agosto, aunque públicamente no se han revelado mayores detalles al respecto.