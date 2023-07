El presidente Gustavo Petro dejó plantados a todos los alcaldes del área metropolitana de Bucaramanga, al Gobernador de Santander y a decenas de ediles, concejales y líderes sociales que lo esperaban en el parque de San Pío para un evento de carácter nacional.

Esa primera cita era a las 11:00 a.m, pero el presidente solo confirmó que no llegaría casi a las 12:00 del mediodía, justo cuando los asistentes se empezaban a desesperar y a pedir que hicieran el evento sin él.

Tal como le confirmó una fuente de la Alcaldía a EL COLOMBIANO, “era un evento cerrado al público en el que estaban citados 200 funcionarios, líderes sociales, ediles y representantes de la Fiscalía, la Polícia, Migración, entre otros”.

Para asistir a la cita con el jefe de Estado, todos los mandatarios locales y departamentales habían cancelado sus agendas del día. Sin embargo, y como ya es habitual, el presidente nunca llegó.

Pero el desplante más grande aún está por ocurrir. Resulta que el presidente Petro había confirmado asistencia para un segundo evento en Bucaramanga que está programado para iniciar a las 2:00 p.m.

Pese a que el jefe de Estado no ha confirmado si llegará o no, EL COLOMBIANO también confirmó que a esta hora –siendo la 1:40 de la tarde de este viernes 21 de julio– el presidente no ha despegado desde Bogotá.

Dicho eso, es imposible que el jefe de Estado llegue a tiempo. De hecho, y aún si despegara en este mismo momento, el mandatario llegaría mínimo unas dos horas tarde.

Esto último teniendo en cuenta que el vuelo entre Bogotá y Bucaramanga dura unos 35 minutos y que el sitio del segundo evento está a unos 45 minutos en carro desde el aeropuerto.

“Yo ya me resigné a que a este evento tampoco vendrá. La vaina es que hay mucha gente convocada para este evento y es público. La gente vino a ver el presidente y el presidente los dejó plantados”, dijo otra fuente cercana a la organización del evento.

Según dicha información, a esa segunda cita asistirán unas 5.000 personas que llegaron para un “Gobierno Escucha”, la estrategia de la Casa de Nariño para escuchar a las comunidades en todo el país.

Este desplante se suma a otras llegadas tarde y canceladas a última hora del jefe de Estado. Dos de las más recientes fueron en San Andrés y en el Congreso.

En la isla, Petro había quedado de asistir a un evento para recibir el fallo de La Haya junto a los raizales, pero al presidente le cogió la tarde y la lectura de la decisión lo cogió en Bogotá, por lo que dijo que no asistiría.

Y lo mismo con la instalación del Congreso de este 20 de julio. El jefe de Estado estaba citado a las 3:00 p.m. y terminó llegando después de las 5:00.

Todos esos incumplimientos le han costado credibilidad y popularidad al presidente. De hecho, hasta sus escuderos más cercanos le han dicho que debe mejorar ese aspecto porque está colmando la paciencia de funcionarios y población en general. Pese a eso, Petro sigue llegando tarde y cancelando.