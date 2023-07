El presidente Gustavo Petro dio este jueves 20 de julio su primer discurso de instalación de sesiones en el Congreso de la República. Llegó al tradicional acto tras visitar San Andrés, donde presidió la conmemoración del 20 de julio y se realizó el desfile militar.

El mandatario hizo referencia, una vez más, a la propuesta de su gobierno y dijo que sigue creyendo que el país, en el escenario actual de la humanidad puede ser potencia y volver la vida un eje de la lucha política y social.

“Lo que está en cuestión hoy en el mundo no es el capitalismo, no es el poder mundial solamente, lo que está en cuestión hoy en la humanidad es la vida, la existencia, no de unos, sino de toda la humanidad, de toda la vida en el planeta”, expresó Petro ante los congresistas y medios de comunicación, al tiempo que valoró el trabajo que hacen los científicos de distintas áreas por explicar las cuestiones que afectan el planeta y la vida de la humanidad.

"El camino de Colombia es ser en un mundo que muere, una Potencia Mundial de la Vida. Y ¿cómo llegar a ese camino? El camino que proponemos tiene dos pilares, por ahora, la Justicia Ambiental y la Justicia Social": Presidente @petrogustavo. pic.twitter.com/5UeS4Y0AId — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) July 20, 2023

El mensaje lo expresó para indicar que la vida está en cuestión y que lo que no se haga desde hoy no se podrá hacer en 20 años. “No es apocalíptico, es la ciencia”, dijo el presidente, quien resaltó la diversidad de Colombia.

El preámbulo de Petro lo usó para luego pasar a explicar la importancia de los proyectos de su gobierno para lograr “justicia social y justicia ambiental”, que sustenta en riesgos como el cambio climático, por lo cual también hizo referencia a la necesidad de la transición energética, la electrificación de la movilidad humana y la dejar de usar materias primas fósiles para la producción. Con ello, dijo, se logrará una “economía descarbonizada”.

En el discurso Petro también dijo que las discusiones por la transición energética le costaron “una ministra excelente”, haciendo referencia a Irene Vélez, quien presentó su renuncia este jueves, en medio de escándalos como el millonario contrato a su esposo y el tráfico de influencias para que Migración Colombia dejara salir a su hijo del país, al parecer, sin el cumplimiento de los requisitos.

El mandatario, por otro lado, se refirió a la minería ilegal, que responsabilizó de generar problemas ambientales, pero también sociales que afectan a los pequeños mineros, sobre quienes dijo que fueron olvidados por el Estado, que priorizó a la gran minería a cielo abierto. “Por eso vamos a presentarles a ustedes un proyecto de ley en este periodo de sesiones, que versa sobre la minería”, para “volver a establecer una alianza entre pequeña minería y Estado”, agregó.