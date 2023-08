Se ha vuelto común que presidente Gustavo Petro se desaparezca de vez en cuando de la agenda que como mandatario tiene que atender. Ya lo ha hecho cuando se siente enfermo y cuando ha tenido algún viaje al exterior. Ahora, esa misma situación volvió a ocurrir el pasado domingo 13 de agosto, fin de semana en el que el país vivió una ola de violencia por la masacre de tres policías en el Cauca.

Precisamente, Petro esperó a que se calmaran las aguas en el país para contar qué fue lo que estuvo haciendo ese domingo, día en el que muy temprano se pronunció sobre la situación del Cauca anunciando que hasta el otro día se iba a desplazar a ese departamento. De hecho, el pronunciamiento lo hizo muy temprano, a las 8:53 de la mañana.

Mañana habrá consejo de seguridad en el Cauca donde se tomarán medidas importantes. — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 13, 2023

Pese a que tranquilamente Petro pudo acudir ese mismo domingo al Cauca, prefirió no hacerlo. De hecho, en sus redes sociales contó que dedicó su jornada a un poco de ocio, algo que según él hace rato no tenía.

“El domingo pude ver televisión de nuevo; hacia tiempo no lo hacia [sic], me pude ver una serie de Netflix que me emocionó y que les recomiendo. Se llama ‘Los pacientes del doctor García'”, trinó.

El domingo pude ver televisión de nuevo; hacia tiempo no lo hacia, me pude ver una serie de netflix que me emocionó y que les recomiendo. Se llama "los pacientes del doctor García". La serie española muestra porque es tan indispensable hoy no volver a los fascismos de ayer que… — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 17, 2023

Y es que el sábado 12 de agosto las disidencias de las Farc asesinaron a tres policías en el Cauca, donde los uniformados que hacían labores de vigilancia fueron atacados con ráfagas de fúsil y explosivos, según el reporte de las autoridades.

Los fallecidos fueron identificados como el subintendente Michael León y los patrulleros Eimy Marcelina Rodríguez Gamboa y Jorge Laureano Orozco. Además, hubo otro policía que resultó herido por el ataque.

Además, el día domingo se reportó el secuestro del soldado Juan David Estrada por parte de las disidencias de las Farc. También, un policía murió por un carrobomba que estalló en la subestación del corregimiento de Timba, en Buenos Aires, Cauca.