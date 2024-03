Por: El Espectador

La última encuesta realizada por Datexco Company S.A reveló que el 34 % de los encuestados aprueba la gestión del presidente Gustavo Petro en el Gobierno Nacional, lo que representa un aumento de cuatro puntos con respecto al último Opinómetro, publicado el 18 de marzo. Mientras, un 60 % expresa su desaprobación.

La encuesta, realizada del 20 al 22 de marzo de 2024 para W Radio, también arrojó luz sobre las opiniones de los colombianos respecto a varios temas de la actualidad nacional, como la negociación entre el Gobierno y el Eln, y la posibilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, como la propuso hace 12 días.

Respecto al acuerdo entre el Gobierno y el Eln, que incluye la no utilización de menores de 14 años en el conflicto armado, los resultados, que tienen un margen de error estándar relativo del 3,7 %, muestran que el 26 % está de acuerdo con esta medida, mientras que un 61 % expresa su desacuerdo. Un 11% no tiene una postura definida y un 2 % no responde.

En cuanto a la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente, el 37 % de los colombianos encuestados se muestra a favor, mientras que un 35 % está en desacuerdo. Un 24 % no tiene una opinión clara al respecto y un 3% no responde. Esta idea ha calado en algunos sectores del espectro político desde que Petro la propuso en Cali hace más de 10 días. El exvicepresidente Germán Vargas Lleras, por ejemplo, le ha hecho eco a la propuesta, diciendo que sería un escenario ideal para medir las fuerzas políticas de cara a 2026.

Finalmente, la encuesta, que contó con una muestra de 700 encuestas telefónicas en diversas regiones del país, abordó la percepción sobre la inocencia o culpabilidad de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro. Según los resultados, el 58 % de los encuestados considera que es culpable, mientras que el 31 % lo percibe como inocente. Un 10% no tiene una postura definida y un 2 % no responde.

Ficha técnica:

1. Nombre del proyecto de investigación OPINÓMETRO COLOMBIA.

2. Firma Encuestadora DATEXCO COMPANY S.A – OPINÓMETRO.

3. Fechas de recolección: 20 al 22 de Marzo de 2024

4. Persona natural o jurídica que la realizó DATEXCO COMPANY S.A – OPINÓMETRO.

5. Persona natural o jurídica que la encomendó La W.

6. Fuente de financiación La W.

7. Universo poblacional Total de la población colombiana mayor de 18 años de edad.

8. Grupo objetivo Hombres y mujeres mayores de 18 años de edad en las regiones del alcance del estudio.

9. Tipo de muestra Muestreo Multietápico

10. Técnica utilizada para la selección de la muestra Selección aleatoria de números telefónicos sobre series telefónicas RDD (Random Digital Dialing) en las regiones del alcance del estudio.

11. Ponderación Muestra ponderada tamaño poblacional, por género y edad (Fuente: Dane Censo 2018), nivel socioeconómico (Fuente: Planeación Nacional)

12. Marco Muestral Base de datos de las series telefónicas de las ciudades seleccionadas dentro de las regiones del alcance del estudio.

13. Tamaño de la muestra 700 Encuestas telefónicas.

14. Universo Geográfico Municipios: Bogotá, D.C. (Considerada como región por su tamaño poblacional), Región Caribe: Barranquilla, Cartagena, Montelíbano, Montería, Santa Marta, Sincelejo, Soledad, Valledupar, Región Central: Armenia, Bello, Florencia, Ibagué, Manizales, Medellín, Neiva, Pereira Región Oriental: Bucaramanga, Cúcuta, Facatativá, Floridablanca, Girón, Lebrija, Soacha, Villavicencio, Región Pacifica: Cali, Palmira, Pasto, Popayán y Roldanillo. (en la gráfica por regiones se detalla el tamaño de la muestra por región).

15. Técnica de recolección Encuesta telefónica en hogares.

16. Personajes por quienes se indagó: Gustavo Petro, Nicolás Petro.

17. Margen de error y confiabilidad (Precisión) Se observa un margen de error estándar relativo de estimación del 3,7% para proporciones con fenómeno de ocurrencia superior al 50% y con un nivel de confianza del 95%.

18. Temas de estudio: Acuerdo Gobierno y el ELN, Asamblea Nacional Constituyente y autonomía política y presupuestal para los departamentos.

19. Preguntas concretas que se formularon: ver las preguntas en los capítulos “Político y electorales”.

20. Fecha de entrega del informe: 25 de Marzo de 2024.

