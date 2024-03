Por: VALORA ANALITIK

Luis Carlos Sarmiento Angulo, uno de los hombres más ricos de Colombia y quien recientemente anunció su retiro de Grupo Aval, dio varias luces respecto a lo que opina de las políticas banderas del Gobierno de Gustavo Petro.

En entrevista con Caracol Radio, Sarmiento Angulo, quien inició hace 70 años en el sector de la construcción en Bogotá, se refirió a la “paz total” -la política de Petro para llegar a acuerdos con los distintos grupos armados en Colombia-. También se refirió a las reformas que impulsa el petrismo en el Congreso y a la Vía al Llano.

Qué dijo Sarmiento Angulo sobre la “paz total”

Luis Carlos Sarmiento Angulo aseguró que la “paz total” puede significar una oportunidad para Colombia. No obstante, cuestionó que la política estatal “tiene mucho más de sueño que de realidad, en cuanto no se exijan condiciones claras, precisas y cuyo cumplimiento sea exigible y aplicable”.

También cuestionó que, con el paso del tiempo, los beneficios a los grupos armados al margen de la ley han aumentado.

“En el primer armisticio les ofrecían a los guerrilleros algunas cosas, pero eso ha venido en un crescendo imparable”, dijo en la entrevista en Caracol Radio. Y agregó: “todos los años, más y más, hasta llegar al cinismo de pedir que les paguen para no asesinar a la gente. Eso se sale de la razón natural”.

Adicionalmente, el empresario colombiano aseveró que la rentabilidad económica de las actividades ilícitas dificulta la discusión. “Cuando se llega a esos niveles de dinero, no hay más remedio, hay que poner orden ahí. No es cosa de concesiones, sino, más bien, de imponer exigencias legales”.

Qué dijo Sarmiento Angulo sobre las reformas

Además de hablar de la “paz total”, Sarmiento Angulo también se refirió a las reformas a la salud, pensional y laboral impulsadas por el Gobierno de Colombia.

Particularmente, cuestionó la poca concertación que, a su juicio, ha habido. Particularmente, porque las personas reconocen el efecto que estas tendrían en sus vidas.

“La gente pregunta. Las grandes discusiones están en los números. Y la gente del común, que tiene su dinero en las entidades y que recibe servicios médicos razonables y garantías de prestaciones, cuando les dicen que va a cambiar, preguntan cómo quedarán sus derechos”.

El futuro de la Vía al Llano

Otro punto discutido por Luis Carlos Sarmiento Angulo en Caracol Radio es el futuro de la Vía al Llano, en la que participa Corficolombiana.

“Hemos hecho todo lo posible por mantener el tráfico (en la vía al Llano), pero es una topografía muy difícil. Y se presentan muchas discusiones un poco absurdas, (como) exigirnos a nosotros responsabilidad, como en el tal kilómetro 58, en unos derrumbes que se producen a 200 metros de altura, encima de la carretera”, dijo.

Resaltó, además, que se ha regularizado el paso a través de esta carretera, a la que llamó “la más importante del país”, pese a las dificultades. Y descartó de tajo que se dé una nacionalización de la obra.

“La compra de la concesión no es posible. Las obras están en garantía de los créditos obtenidos. No se puede hacer cesión ninguna sin pagarla y, como no hay la plata para pagarla, toca continuar con el procedimiento diseñado desde el principio: cobrar los peajes”, aseveró.

