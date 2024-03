Gustavo Petro inició la semana con un tono elevado y lanzando acusaciones en contra de Israel si es que esa nación rompía el cese al fuego en la Franja de Gaza.

El presidente colombiano “invitó” a la comunidad internacional a romper relaciones diplomáticas con Israel si pasaba por alto el cese al fuego en Gaza, como aprobó pedirlo este lunes el Consejo de Seguridad de la ONU.

El Gobierno Israelí no se quedó callado y también le respondió a Petro en redes sociales. La cuenta oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores reprodujo un mensaje de Israel Katz, en el que dejó en claro que su país “no cederá ante ninguna presión ni amenaza”.

The President of Colombia @petrogustavo’s support of the Hamas terrorists who massacred and committed horrific sexual crimes against babies, women and adults is a disgrace to the Colombian people.

Israel will continue to protect its citizens and will not give in to any pressure… https://t.co/auv91vr6Hi

— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) March 26, 2024