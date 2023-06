Pese a haber afrontado la peor crisis de su gobierno en 10 meses –que obligó a la salida de su jefa de gabinete, Laura Sarabia, y su embajador en Venezuela, Armando Benedetti, en medio de escándalos por presunta financiación irregular de su campaña y chuzadas–, la aprobación del presidente Gustavo Petro subió 5 puntos, según la encuesta Opinómetro revelada este martes.

El sondeo, contratado por la emisora W Radio y que consultó a 700 personas vía telefónica, evidenció que entre el 1 y el 8 de junio la aprobación del Presidente pasó del 26 % al 31 %, mientras su desaprobación bajó 3 puntos, del 60 % al 57 %.

La encuesta señaló también que la mayor desaprobación contra Petro se concentra en la región Oriental (65 %), mientras que su mayor tasa de aprobación es la región Pacífica, con 47 %.

Consultados sobre si consideran que hubo financiación ilegal en la campaña del Jefe de Estado, el 41 % de los encuestados opinaron que sí, mientras que un 27 % consideraron que no. Adicionalmente, el 22 % aseguró que no sabe y un 9 % no respondió.

El sondeo también preguntó si, a la luz de las polémicas que empantanan al Ejecutivo, es necesario que se congelen las reformas (a la salud, laboral y pensional) que tramita el Gobierno en el Congreso. El 46 % contestó que las discusiones sí deberían entrar en pausa, mientras el 38 % declaró que no.

Finalmente, en medio de las pesquisas judiciales, el Opinómetro consultó si, tras las controversias, habría un supuesto conflicto de intereses por parte del presidente para proponer la terna de candidatos en la próxima elección del fiscal. El 50 % contestó que sí hay conflicto de intereses, frente a un 24 % que no y un 25 % que no sabe o no responde.

Un dato adicional que arrojó el sondeo, diferente a las recientes controversias del Ejecutivo, es que el 74 % de los encuestados se declaró en desacuerdo con los aumentos mensuales a los precios de la gasolina. Solo un 13 % se manifestó de acuerdo.

Ficha técnica

1. Nombre del proyecto de investigación: OPINÓMETRO COLOMBIA.

2. Firma Encuestadora: DATEXCO COMPANY S.A – OPINÓMETRO.

3. Fechas de recolección: 6 al 8 de Junio de 2023.

4. Persona natural o jurídica que la realizó: DATEXCO COMPANY S.A – OPINÓMETRO.

5. Persona natural o jurídica que la encomendó: La W.

6. Fuente de financiación: La W.

7. Universo poblacional: Total de la población colombiana mayor de 18años de edad.

8. Grupo objetivo: Hombres y mujeres mayores de 18 años de edad en las regiones del alcance del estudio.

9. Tipo de muestra: Muestreo Multietápico.

10. Técnica utilizada para la selección de la muestra: Selección aleatoria de números telefónicos sobreseries telefónicas RDD (Random Digital Dialing)en las regiones del alcance del estudio.

11. Ponderación: Muestra ponderada tamaño poblacional, porgénero y edad (Fuente: Dane Censo 2018), nivelsocioeconómico (Fuente: Planeación Nacional).

12. Marco Muestral: Base de datos de las series telefónicas de las ciudades seleccionadas dentro de las regiones delalcance del estudio.

13. Tamaño de la muestra: 700 Encuestas telefónicas.

14. Universo Geográfico: Municipios: Bogotá, D.C. (261), Barranquilla (50), Cartagena(18), Montería (6), Santa Marta (11), Sincelejo (2), Soledad (6),Valledupar (11), Armenia (3), Bello (6), Florencia (1), Ibagué(21), Manizales (7), Medellín (79), Neiva (10), Pereira (17),Bucaramanga (51), Cúcuta (9), Facatativá (1), Floridablanca (3),Soacha (19), Villavicencio (23), Cali (69), Palmira (2), Pasto (8) yPopayán (6).

15. Técnica de recolección:Encuesta telefónica en hogares.

16. Personajes por quienes se indagó: Gustavo Petro.

17. Margen de error y confiabilidad (Precisión): Se observa un margen de error estándar relativo de estimación del 3,7% para proporciones con fenómeno de ocurrencia superior al 50% y con un nivel de confianza del 95%.

18. Temas de estudio: Financiación de campañas, reformas del gobierno, elección del Fiscal General de la Nación, precio de la Gasolina.

19. Fecha de entrega del informe: 9 de Junio de 20232