La COP16, la Convención sobre Diversidad Biológica, ya tiene himno oficial. Lo anunció el presidente de Colombia a través de sus redes sociales. Un evento que se vivirá en Cali y contará con la participación de 196 países, organizaciones internacionales y otros actores no gubernamentales.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, presentó oficialmente el himno de la COP16 en la tarde del martes 8 de octubre de 2024. Este evento internacional se llevará a cabo en Cali del 21 de octubre al 1 de noviembre, y el himno busca reflejar la diversidad cultural y natural del país.

A través de su cuenta en X, el presidente compartió un clip audiovisual de 47 segundos que inicia con imágenes de los ríos colombianos y escenas de comunidades indígenas utilizando el poporo, una herramienta tradicional, mientras se expresan en su lengua nativa. Estas imágenes rinden homenaje a la riqueza cultural de Colombia y a su conexión con la naturaleza.

El himno oficial de la COP16 fusiona las melodías del Pacífico colombiano con el ritmo vibrante de la salsa caleña. Este martes, 8 de octubre de 2024, el presidente Gustavo Petro presentó el himno en un clip de 47 segundos que resalta la belleza natural de Colombia, así como la riqueza cultural de sus comunidades indígenas.

La música del himno, que evoca ritmos de salsa, se destaca con un saxofón que da paso a letras que resuenan con un mensaje de paz y celebración: “Paz con la naturaleza, oh, ah, oh, ah. La casa grande celebra, oh, ah, oh, ah. Paz con la naturaleza, oh, ah, oh, ah. La casa grande celebra en la sucursal…”.