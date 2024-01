Según el expresidente Andrés Pastrana, la Fiscalía General lo citó a una audiencia de conciliación por la denuncia que el presidente Gustavo Petro instauró en su contra, por los presuntos delitos de injuria y calumnia. A través de su cuenta de X, Pastrana publicó el llamado que le hizo el ente acusador y le lanzó varias pullas a Petro.

“En la estrategia de Gustavo Petro de silenciar a la oposición, criminalizando la opinión, me citó la Fiscalía el 30 de enero a audiencia de conciliación, por la denuncia que interpuso en mi contra. Demostraré ante las autoridades la persecución de este Gobierno. No me callará”, dijo el exmandatario.