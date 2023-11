Una nueva pelea enfrasca al presidente Gustavo Petro con el exmandatario Andrés Pastrana, quien tildó al actual Gobierno Nacional de ser una “fusión con el narcotráfico”, lo que desató la furia del jefe de Estado, que anunció demanda y hasta le recordó el capítulo de ‘Lolita exprés’.

Al respecto, Pastrana habló en Blu Radio y se explayó sobre Petro, de quien hizo fuertes señalamientos: “Un tipo que fue secuestrador, un hombre que perteneció a la banda criminal que contrató Pablo Escobar, mi secuestrador, para asesinar la Corte Suprema de Justicia. Si la dignidad es ser terrorista y secuestrador, estamos en orillas distintas”.

En primer lugar, el expresidente Pastrana explicó en la emisora por qué hizo semejante afirmación sobre el Gobierno Nacional y sus supuestos nexos con carteles: “En buena parte recojo lo que dicen los periodistas. Primero, todos sabemos que la campaña de Petro está acusada de recibir dineros del narcotráfico. Segundo, su hijo [Nicolás Petro] es el que ha dicho que han recibido platas y tercero el mismo joven dice que su papá sí sabía de esos recursos. Lo que yo he dicho es que la paz total es un disfraz para legalizar el narcotráfico”.

De igual manera, invitó en la cadena radial a Petro a desistir de la demanda y tener una discusión sobre este tema, en el que han tenido opiniones en contrario: “Los presidentes no discutimos en los tribunales, discutimos en la plaza pública. Lo que he dicho es que su campaña ha estado contaminada de narcos y la fusión está publicada en los medios. Yo lo invito a él que vayamos a un debate público, él le quiere entregar el país al narcotráfico y yo estoy en lo contrario. A mi no me va a callar, que me lleve a donde quiera”.

