Las declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, durante una sesión de control político en el Senado fueron claras y no admiten interpretaciones. Además, por el tono bravucón que les está imprimiendo a todas sus intervenciones, queda claro que tuvo plena certeza de lo que dijo ante los legisladores.

“No podemos ser factor de experimentación”, dijo Jaramillo, y luego lanzó la afirmación que tiene pensando al país, que vio al más alto funcionario del Gobierno responsable de la salud moviéndose entre una posición antivacunas y una ideológica, ambas claramente nocivas: “Todos los que estamos vacunados hoy, con excepción de los que cogimos Sinovac (yo tengo tres de Sinovac) […], fuimos y nos convertimos en un experimento”.

Y como prueba de que no era ningún lapsus, insistió: “Todos los colombianos que están vacunados sirvieron para el más grande experimento que se haya hecho en toda la historia de la humanidad”. Después, le añadió un componente evidentemente populista: “No podemos seguir experimentando con la comunidad colombiana, menos con los indígenas, los negros y los más pobres de este país, con los campesinos”.

Este jueves, Fernando Ruiz, ministro de Salud que tuvo que enfrentar la pandemia del COVID-19 durante el mandato de Iván Duque, aseguró que Jaramillo falta a la verdad y que no se trató de ningún experimento. “Quiero recordarles a los colombianos que todas [las vacunas] tenían una autorización de uso de emergencia por la OMS y aprobadas por el Invima, que es la dependencia a la cual le corresponde la verificación. Más de 6.000 millones de personas fueron vacunadas. No fue ningún experimento”.

Gustavo Petro defiende a su ministro y ataca a los medios

El alboroto que armó Jaramillo en el país llegó hasta oídos del presidente Gustavo Petro, que está de viaje para asistir a la COP28 en Dubái. El mandatario, para lanzarle un salvavidas a su funcionario, aprovechó un trino de la representante Katherine Miranda, que se hizo una sencilla pregunta en X (antes Twitter): “Colombia tiene un Ministro de Salud antivacunas. ¿Qué podría salir mal?”.

Petro escribió en la misma red social, textualmente: “Calificar al ministro de salud de ser ‘antivacunas’ es simplemente, una calumnia”, y después recordó que Jaramillo fue su secretario de salud en Bogotá, “que adelantó de las más fuertes campañas de vacunación para la protección vital de la infancia. Logró la gratuidad de muchas de las vacunas”.

Luego, planteó un hecho que no tiene ninguna discusión por su obviedad: “Para nadie es un secreto que los métodos de aprobación de las vacunas anticovid fueron de emergencia y diferentes a los métodos en tiempos normales. Era necesario”. Y remata: “El ministro no ha dicho mentiras”.

Pero es que el ministro Jaramillo no se refirió a que los métodos de aprobación de las vacunas contra el coronavirus fueron de emergencia y diferentes a los métodos en tiempos normales. El ministro lo que dijo fue que “todos los colombianos que están vacunados sirvieron para el más grande experimento que se haya hecho en toda la historia de la humanidad”, con un marcado tono ideológico, y planteó que fueron instrumentalizados al afirmar que “no podemos ser factor de experimentación”.

Esta idea de instrumentalización la reafirmó con su aseveración de que “no podemos seguir experimentando con la comunidad colombiana, menos con los indígenas, los negros y los más pobres de este país, con los campesinos”.

El otro aspecto del salvavidas de Petro a su ministro de Salud es que lo utiliza para atacar a los medios de comunicación, cuando a quien responde el presidente es a la representante Miranda, que no es un medio de comunicación. Lo delicado es que empieza por acusarla de ser una “autómata”, despojándola de su propia capacidad de discernimiento y de formarse un criterio autónomamente.

“Como parlamentario de 20 años de experiencia aconsejo no seguir como autómata a la prensa”, escribió Petro en X, con su ya conocida idea que les cercena la independencia a los medios, que, según el presidente, deberían ir, replicantes, a la zaga de los acontecimientos. “El parlamentario guía la prensa y no al revés. Su función es generar racionalidad en el debate, profundidad y no seguir los criterios del mercado de las encuestas. Un líder no es un autómata de encuestas”.

