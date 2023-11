Laura Ojeda, esposa de Nicolás Petro, acostumbra a publicar trinos defendiendo al hijo del presidente, aunq en una de sus últimas publicaciones despertó el rechazo de la mayoría de internautas al lanzar una opinión sin contexto y que es considerada como muy grave.

“Joden y joden tanto que por eso es que no juzgo a los que dan balas”, escribió la mujer en la red social X (antes Twitter).

(Vea también: “Informar no es matonear”: agarrón entre Vicky Dávila y Nicolás Petro, por entrevista)

Joden y joden tanto que por eso es que no juzgo a los que dan balas!! — LAURA OJEDA (@lauraaojedae) November 30, 2023

Esa opinión hizo que Day Vásquez, la expareja de Nicolás Petro que presentó toda las pruebas en su contra, se sintiera aludida y volviera a protagonizar una nueva discusión con Laura Ojeda, con quien ya ha tenido varias confrontaciones en los últimos meses.

Vásquez, también en la red social X, quiso responder al trino de Ojeda, pese a que en el mensaje de la esposa de Nicolás Petro nunca la menciona a ella: “Decir la verdad ante la justicia no es joder, es un compromiso con la sociedad. Y si eso me hace merecedora de balas, lo asumo”.

Decir la verdad ante la justicia no es joder, es un compromiso con la sociedad.

Y si eso me hace merecedora de balas, lo asumo. — 🌙 Day Vásquez C (@Daysvasquezc) November 30, 2023

Sin embargo, la discusión no se detuvo allí y Ojeda volvió a publicar otros dos trinos dejando entrever que sus primeras tuits sí tenían que ver con Day Vásquez: “¿Quién ha dicho el nombre de la susodicha?. No se crea tan importante, que no todo gira en torno a usted. Si se le está acabando el libreto, ahora no venga hacer ‘show’ conmigo”.

Si se le está acabando el libreto,

Ahora No venga hacer show conmigo. — LAURA OJEDA (@lauraaojedae) November 30, 2023

Lo que se sabe de la disputa entre ambas es que Laura Ojeda le pidió a la Fiscalía que adelante labores de investigación y contraste sobre los indicios que se tienen acerca de que la violación de su intimidad seguiría ocurriendo presuntamente por parte de Day Vásquez.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.