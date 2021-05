green

Al ver el desarrollo que ha tenido el paro nacional, con un número alto de ciudadanos manifestándose con indignación contra el Gobierno Nacional, algunos analistas y líderes de opinión han evaluado si está cercano un posible final del uribismo como movimiento político fuerte.

Algunos creen que sí, aunque el senador Gustavo Bolívar considera que esa situación no está cerca. El congresista dice que el que ya está políticamente muerte es el expresidente Álvaro Uribe, el líder del partido Centro Democrático.

“Obviamente, el uribismo no va a morir, el que está muerto es Uribe. Son doctrinas que se quedan en el tiempo, pero ya no tienen la fuerza para ganar la Presidencia. Las encuestas a Uribe no le ponen más del 30 % de popularidad, después de haber tenido el 90 %. Eso es porque mucha gente abrió los ojos y uno lo nota”, declaró Bolívar en entrevista con Pulzo.

El senador de la Colombia Humana hizo un listado de los hechos por los que cree que la imagen del expresidente en el país está caída. “Muchos casos judiciales en contra, esto de los 6.402 falsos positivos, lo de Agro Ingreso Seguro, lo de haber comprado su reelección y haber querido un tercer periodo. Él también quiso hablar con las Farc, pero como no lo hizo ataca el proceso. Él también les quiso dar curules a los paramilitares, pero apenas se las dan a las Farc pone el grito en el cielo”, agregó.

Evaluando el panorama para las próximas elecciones presidenciales, Bolívar se mostró convencido de que la mayoría de los colombianos no volverá a elegir a un candidato uribista.

“La gente ya está harta del uribismo, cansada, mamada. Y yo sé que no van a elegir a otro uribista, porque no tienen candidato tampoco. Si van a intentar con alguien sin pasado como lo era Iván Duque, ya la gente no le va a copiar a un aprendiz. Tendría que echar mano de una de sus vacas sagradas y todos tienen rabo de paja”, concluyó el congresista.

En la misma entrevista, Bolívar confesó que está evaluando la posibilidad de no volverse a lanzar como candidato al Senado, ya que tiene bastantes deudas y cree que regresar a la televisión le podría ayudar económicamente. De igual manera, confirmó por qué Gustavo Petro no sale a marchar a las calles y prometió que, en caso de que el líder de la Colombia Humana sea presidente, condonará las deudas que los colombianos tengan con el Icetex.

Este es, en video, el momento en el que el senador se refiere a un eventual fin del uribismo: