Por ese acto de inocular a la médica intensivista Laura Catalina Velandia, que fue la primera mujer vacunada en esa población de Cundinamarca, varias personas salieron a criticar al alcalde de Facatativá, pues consideraron que era un acto más de “politiquería” de los tantos que se han registrado en los dos primeros días de vacunación en el país.

Frente a los cuestionamientos, pues también hubo quienes opinaron que el mandatario local supuestamente buscaba “protagonismo y votos”, desde la Alcaldía de Facatativá se aclaró que si el alcalde Guillermo Aldana puso la vacuna, es porque tiene el conocimiento ya que es médico cirujano de profesión.

Orgulloso de este acto, el alcalde subió imágenes a redes sociales para mostrar que no es solo posar para la foto, sino tomar acciones que beneficien a los demás.

El alcalde no se dejó de quienes lo quieren puyar con cuestionamientos y se refirió directamente al tema, pues en Blu Radio le trasladaron la pregunta sobre si tiene algún sentido electoral.

“¿Y eso qué tiene que ver? No le entiendo, yo consulté con la Gobernación de Cundinamarca y me autorizaron por ser médico. No me parece que tenga contrasentido porque es mi profesión y aparte soy cirujano”, le respondió a la emisora.