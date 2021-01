green

Las alcaldías de Facatativá, Madrid y Mosquera han entregado información reciente en sus cuentas de Facebook, pues aunque la Gobernación de Cundinamarca no decretó toque de queda en todo el departamento este fin de semana, varios mandatarios municipales tomaron medidas.

En Chía, por su parte, lo último que han informado sobre el pico y cédula, el toque de queda y la ley seca es que rigen las medidas conforme con lo estipulado en el Decreto 006 del 22 de enero del 2021. No han dado nuevos datos en sus canales oficiales.

Pico y cédula en Chía y más municipios de Cundinamarca

De esta medida depende que pueda acceder a servicios de adquisición y pago de bienes, compras de productos al por mayor o al detal y en entidades públicas, entre otros que no estén relacionados con la salud, ya que esos tienen excepción.

Municipio Pico y cédula enero 30 Pico y cédula enero 31 Chía 0, 2, 4, 6 y 8 1, 3, 5, 7 y 9 Mosquera 1, 3, 5, 7 y 9 0, 2, 4, 6 y 8 Madrid 1, 3, 5, 7 y 9 0, 2, 4, 6 y 8

En Facatativá han tenido pico y cédula entre semana, pero la Alcaldía informó que para este sábado y domingo implementó fue un pico y género, “para asistir a los centros de abastecimiento a realizar compras de las canasta básica familiar y asistencia a cajeros”, se puede leer en el Decreto 18 del 29 de enero del 2021:

El sábado 30 de enero : mujeres.

: mujeres. El domingo 31 de enero : hombres.

: hombres. “Para la comunidad LGBTIQ+ se tendrá en cuenta el género con el que se identifique”, explicó la Alcaldía de Facatativá.

Toque de queda en Facatativá y otros municipios de Cundinamarca

En Mosquera y Madrid será igual: toque de queda nocturno, entre las 8 p.m. y las 5 a.m., informaron en sus cuentas de Facebook; esta es una de las publicaciones, en la que además se adelanta que esta medida será, hasta el momento, hasta el 3 de febrero.

Por su parte, en Facatativá aclararon que este fin de semana el toque de queda no será general, como en los pasados, y aplicará entre las 10 p.m. y las 5 a.m. Es decir, también acortó la restricción algunas horas, como lo hizo Bogotá.

En cuanto a Chía, en su Decreto más reciente relacionado con la pandemia indicaron que el toque de queda iba hasta el 30 de enero a las 5 a.m. y, luego, se tomarían medidas dependiendo el comportamiento del coronavirus.

Ley seca en Madrid y otros municipios de Cundinamarca

En Madrid y Mosquera esta restricción será en los mismo horarios del toque de queda, de 8 p.m. a 5 a.m., explicaron en Facebeook.

Lo mismo pasa con Chía, hasta el 30 de enero a las 5 a.m., de acuerdo con el mencionado decreto de ese municipio.

Facatativá, por su parte, estableció en su reciente decisión que: “No queda prohibido el expendio de bebidas embriagantes”, pero sí está prohibido su consumo “en espacios públicos y establecimientos de comercio”.

Y no son las únicas prohibiciones en ese municipio, entre otras, también pusieron restricciones a las reuniones: no pueden ser de más de 50 personas, tanto las públicas como las privadas, y en las que sean de hasta 50 no puede haber aglomeraciones; se debe mantener el distanciamiento.