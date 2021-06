El capo llegó al mortífero círculo del narcotráfico cuando ‘La reina de la coca’ ya había planteado las rutas para llevar los cargamentos de coca a Estados Unidos, que luego fueron usadas por Escobar y otros carteles.

La sanguinaria mujer nació en Medellín, en 1943; su madre tenía problemas con el alcohol y era trabajadora sexual, pasos que siguió ‘la Madrina’, quien habría usado esto para ponerse en contacto con los narcos de la época.

Griselda Blanco: ¿cómo inició en el narcotráfico?

Fue en la década de 1970 que Griselda Blanco conoció todo sobre el negocio ilegal de la cocaína y no llegó a este de forma casual pues, según la historia, habría movido fichas a su favor, como conquistar a Carlos Trujillo, la mano derecha del narco Alberto Bravo, indicó El Mundo.

Luego de llegar al corazón del hombre, la delincuente terminó en Miami y conoció más sobre la cocaína; tiempo después, Carlos murió y ella no solo tomó su lugar, sino que inició una relación sentimental con Bravo, de quien se habría deshecho cuando dejó de serle útil, añadió el medio español.

¿Cuántos hijos tuvo ‘La reina de la coca‘?

Pese a la vida que llevaba y que sus relaciones surgieron, en su mayoría, por conveniencia, la narcotraficante dio a luz a 4 herederos: Uber Trujillo, Dixon Trujillo y Osvaldo Trujillo, hijos de Carlos Trujillo; Michael Corleone nació fruto de su relación con Darío Sepúlveda, a quien habría mandado a asesinar por intentar quitarle a su hijo.

Según indican medios como El Mundo y BBC, a Griselda Blanco también se le llamó ‘La viuda negra’ porque mandaba asesinar a sus parejas; el apodo se adoptó de un tipo de arañas venenosas que asesinan a su pareja después de aparearse.

Griselda Blanco fue bisexual

The New York Post asegura que la narcotraficante era una especie de ninfómana, pues necesitaba saciar sus necesidades íntimas a todas horas y lo hacía no solo con hombres, también llegó a tener intimidad con mujeres.

Pese al prontuario de la delincuente, quien fue detenida en Estados Unidos en 1985 y deportada a Colombia en 2004, se desconoce si las mujeres que Griselda Blanco llevó a su cama también fueron asesinadas, o si esta era una costumbre exclusiva del género masculino.

¿En dónde ver las series, películas y documentales basados en la vida de Griselda Blanco?

‘La viuda negra‘ es una de las producciones que ha narrado la vida y macabra historia de ‘la Madrina’; la serie está disponible en Caracol Play y fue protagonizada por la mexicana Ana Serradilla.

La narcotraficante, que fue asesinada a tiros en 2012 en Medellín, también aparece en documentales como: ‘Cocaine Cowboys II’ (2006), ‘Capos de la droga’ y hasta llega a mencionarse en algunas grabaciones sobre Pablo Escobar; la mayoría de estas grabaciones están en Netflix y Amazon Prime.

Además, en 2017 fue tendencia la cinta ‘Cocaine Godmother’, que fue protagonizada por la actriz galesa Catherine Zeta-Jones; el filme está disponible en Amazon Prime.

A continuación el tráiler de la película:

En 2020, Jennifer Lopez anunció que protagonizará una nueva película inspirada en la vida de ‘La reina de la coca’, en la que también hace las veces de productora ejecutiva. Actualmente el material se encuentra en proceso de preproducción.