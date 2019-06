El momento preciso del abrazo entre el ministro Guillermo Botero y el representante Alejandro Chacón quedó registrado en un video, que fue compartido en Twitter por la periodista Claudia Gurisatti.

En la grabación se observa que Botero se acercó hasta el puesto en donde estaba Chacón, y los dos políticos se fundieron en un efusivo abrazo que incluyó palmadas en la espalda.

Mientras los dos funcionarios dialogan desprevenidamente, y el ministro Botero aprovecha para organizar su vestimenta, una mujer que está cerca de ellos se percata de que los están grabando desde uno de los palcos del recinto.

“Señor… ustedes no pueden estar ahí, por favor… no seas así”, le dice la mujer, al tiempo que le hace gestos con su rostro y manos para que esa persona no siga grabando.