La mujer contó en CityTv que todo sucedió este martes a eso de la una de la tarde cuando ella venía de Galerías, y fue ahí cuando aparecieron estas personas que la intimidaron “con cuchillo”.

“Veo a estos tres hombres y me imaginé que me iban a robar porque cuando yo me iba acercando ellos se estaban agrupando. Yo no me quería dejar quitar el bolso, pero se lo di porque tenían un cuchillo”, narró la mujer en el noticiero.

La víctima asegura que su reacción fue gritar y pedir auxilio, y agradeció a las personas que solidariamente le ayudaron a recuperar sus pertenencias.

“Gracias a Dios los agarraron. Le agradezco mucho a este muchacho que le metió el pie para que lograra caerse”, contó la mujer, y dijo que de inmediato varias personas se lanzaron a golpear al presunto asaltante.

“La gente lo golpeó muchísimo, pero lo dejaron ir porque, la verdad, la Policía nunca llegó”, aseguró en el informativo.

El noticiero consultó al abogado penalista Andrés Samper, que aunque dijo que los ciudadanos no deben tomar la justicia por mano propia y “respetar las leyes”, también reconoció que si lo hacen es por “la inoperancia de la justicia y la falta de persecución del delito”.

El caso de esta mujer es el reflejo de la inseguridad que ronda por las calles de la ciudad, pues de acuerdo con un estudio reciente que hicieron las universidades Nacional y Libre en Bogotá, en promedio, roban a 11 personas cada hora, según recogió RCN Radio.

“Estamos frente a empresas dedicadas a delinquir, es decir grupos organizados que tienen procesos logísticos, administrativos, diarios de campo y roles establecidos”, explica en la emisora Andrés Nieto, especialista en seguridad de la Universidad Central.