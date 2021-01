green

La respuesta de Miguel Ceballos se dio este lunes, un día después de que alias ‘Pablo Beltrán’ dijera en Noticias Uno que entre el Eln y el Gobierno Nacional tenían comunicaciones indirectas.

Los pronunciamientos en Noticias Uno del jefe guerrillero, que permanece en Cuba, y del alto comisionado de paz, que estaba en Argelia (Cauca), se dieron cuando se cumplen dos años del atroz atentado que cometió esa guerrilla contra la Escuela de Cadetes de Policía General Santander y que mató a 22 jóvenes cadetes.

“Le puedo conformar al pueblo colombiano que no ha habido una sola conversación del Gobierno colombiano ni de ninguno de sus representantes [con el Eln], recordando que quien tiene la autorización para ello, solamente, de acuerdo con la Ley y la Constitución, es el presidente y yo como Comisionado”, dijo Ceballos en Caracol Radio.

“No hemos tenido comunicación alguna con el Eln, y no la tendremos mientras ellos no cumplan con las condiciones de liberar a los secuestrados y de cesar los actos criminales”, advirtió el funcionario en la emisora, y agregó que “va a ser imposible” que un diálogo se dé si el Eln no cumple.

Recordó, por ejemplo, que en Argelia (Cauca) el frente ‘José María Becerra’ del Eln acaba de asesinar a un concejal.

“El Eln y las disidencias de las Farc en el Cauca no dejan que nosotros implementemos los acuerdos de paz”, añadió Ceballos. “Entonces, el Eln tiene que ponerse serio. Tiene que pasar la página de la violencia, tienen que ser decentes y respetuosos de la voluntad de paz que asiste al Gobierno colombiano y a todos los colombianos, y dejar de delinquir”.

Ceballos también afirmó que el que “ha venido irrespetando la postura del gobierno de Cuba frente a todas las relaciones que tienen que ver con la paz es el Eln” y se refirió al mortal atentado a la Policía: “Ayer cumplimos dos años de un evento triste y doloroso como fue el asesinato de 22 estudiantes. Quien dinamitó cualquier posibilidad de continuar con un diálogo fue el Eln y quien está siendo irrespetuoso con Cuba es el Eln”.

“El Gobierno colombiano ha sido respetuoso, ha seguido solicitando en extradición, de acuerdo con lo que nos han pedido los jueces de la república, de alias ‘Gabino’, de alias ‘Pablo Beltrán’ y de otros tres miembros que están en Cuba, condenados por varios hechos y sindicados de ese atentado”, señaló.