El fiscal Francisco Barbosa, autoridades de Estados Unidos y voces en el Congreso han expresado su preocupación en las últimas semanas por el descenso en los operativos contra la producción de cocaína.

El Ministerio de Defensa les salió el paso a las críticas asegurando que su estrategia ha sido enfocar esfuerzos en la incautación de insumos y la destrucción de laboratorios. En algunas cifras que presenta la cartera de cómo ha operado la Fuerza Pública en los últimos seis meses, incluso, hay incrementos frente al mismo periodo de 2022.

Según las cifras que procesó el Observatorio de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, entre el 7 de agosto de 2022 y el 7 de febrero de 2023, la Fuerza Pública incautó un 45% más de insumos líquidos y sólidos para el procesamiento de cocaína, frente al mismo periodo del año anterior.

Esa cifra, aseguran, va acorde con la instrucción que les ha dado el ministro Iván Velásquez a las fuerzas: “Que se incrementen las operaciones de incautación de cocaína, la destrucción de laboratorios, la incautación de insumos para la producción de cocaína”.

Para el procesamiento de cocaína se utilizan insumos sólidos, como el cemento, cloruro de calcio, hidróxido de sodio. Durante el gobierno de Gustavo Petro, según el Ministerio, se han incautado 27 toneladas de estos materiales, lo que significa un incremento del 13% frente al mismo periodo del año anterior.

También insumos líquidos, como gasolina, ácido sulfúrico o permanganato de potasio, implementos de los que la Fuerza Pública registra haber incautado casi 5.800 toneladas, un 32% más que entre 2021 y 2022.

Ahora, estos datos hay que verlos con mayor detenimiento, pues puede que no todos estos insumos incautados tengan que ver con el narcotráfico. “Se incluyen incautaciones por temas administrativos”, explicó el Ministerio de Defensa. Es decir, pueden estar relacionados con actividades de contrabando o simplemente con que no se tenía la documentación necesaria al ser sorprendidos por la Fuerza Pública. Sin embargo, el Gobierno insiste en que son un logro.

Ahora, otro insumo clave en el procesamiento de cocaína es la hoja de coca y frente a su interdicción, el Ministerio también reporta un importante incremento: del 92%.

“En los primeros seis meses del gobierno se alcanzó la cifra de 511 toneladas, mientras que en igual periodo del año anterior, es decir, entre el 7 de agosto de 2021 al 7 de febrero de 2022, la cifra no superó las 266 toneladas”, aseguró la cartera de Defensa en un comunicado en el que anunció estas cifras, que son una de las primeras respuestas frente a voces críticas.

En el mismo documento presentó un incremento en la destrucción de laboratorios. Según el Ministerio de Defensa, en estos seis meses del Gobierno Petro han sido destruidos 2.884 lugares en los que se procesaría cocaína, un 14% más que en el mismo periodo del año anterior.

En los últimos meses esa cifra tuvo un declive, que, por ejemplo, para el fiscal Barbosa, está relacionado con una mala interpretación por parte de la Fuerza Pública de los decretos con los que el Gobierno entró a un cese bilateral al fuego con varios grupos armados del país.

Finalmente, el Ministerio de Defensa reconoció que en este mismo periodo sí hubo un declive en la incautación de cocaína: en los primeros seis meses de Gobierno se incautaron 290 toneladas, frente a las 331 que habían sido incautadas en el mismo periodo del año anterior.

No obstante, el comunicado no ofreció explicaciones de a qué se debió esta disminución, que le ha costado bastantes críticas y desconfianza al ejecutivo, que ha prometido cambiar la política de drogas y enfocarse en perseguir a quienes dominan el tráfico y la producción, no a los pequeños productores.