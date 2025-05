En Santander surgió una controversia debido a un contrato suscrito por la Gobernación, cuyo objetivo es asegurar el desplazamiento en helicóptero del gobernador Juvenal Díaz y su equipo a diferentes destinos del departamento y del país.

(Lea también: Llegaron al país los primeros colombianos autodeportados que aceptaron el pago de Trump)

La situación recuerda a lo ocurrido con la Vicepresidenta Francia Márquez, sobre todo por el valor total del contrato asciende a cerca de 3 mil millones de pesos, cifra que ha levantado críticas desde distintos sectores políticos y sociales.

El representante a la Cámara Álvaro Rueda es uno de los principales denunciantes de este contrato, asegurando que existen posibles irregularidades en la utilización del servicio aéreo, de acuerdo a información proporcionada por Alerta Santanderes.

Según sus declaraciones, se habrían presentado casos donde viajaron personas que no tienen ningún vínculo formal con la administración departamental de Santander, lo que suscita dudas sobre la transparencia en la ejecución de los recursos públicos.

Rueda manifestó públicamente: “El gobernador Juvenal Díaz viaja en helicóptero a Bogotá, Cali, Ibagué, Armenia, Puerto Berrío… y todo lo paga el pueblo santandereano. Lo preocupante no es solamente el gasto de 3 mil millones de pesos en cinco meses, sino también el uso del contrato —que supuestamente debería atender necesidades oficiales— como si fuera una autorización para giras nacionales”.

La controversia se profundizó luego de que circulara un video en redes sociales en el que aparece el gobernador Juvenal Díaz tomando un vuelo comercial, lo que para algunos internautas evidencia que existen alternativas más económicas para los desplazamientos oficiales.

Respuesta del gobernador de Santander a críticas por viajes en helicóptero

Frente a la exposición pública, el gobernador explicó por qué acude a este medio de transporte y afirmó que continuará con su uso por varias razones, incluyendo temas de seguridad.

“Vamos a seguir utilizando el helicóptero y vamos a seguir yendo a la provincia, y cuando estemos en la provincia por allá alejados y tengamos que ir a Bogotá, pues lo vamos a utilizar porque la ley me lo permite. Es para agilizar tiempo”, aseguró Díaz en declaraciones difundidas por RCN Radio.

#Video l Vamos a seguir utilizando el helicóptero porque la ley me lo permite y quienes me atacan son mañosos y tramposos” indicó el gobernador @GralJuvenalDiaz pic.twitter.com/QJ4ugEX0Un — RCN Radio Bucaramanga (@RCNBga) May 20, 2025

Viajes en helicóptero del gobernador Juvenal Díaz

En respuesta a las críticas, Juvenal Díaz explicó que el empleo del helicóptero obedece a la necesidad de cumplir con una agenda muy apretada en diferentes municipios del departamento. Según el mandatario, no se trata de un uso excesivo o personal del contrato, sino de una herramienta para garantizar eficiencia en la gestión pública.

Díaz aseguró: “El gobernador no se sube a un helicóptero por gusto. Viajar así me ahorra tiempo, lo que me permite cumplir los compromisos adquiridos con las comunidades de Aratoca, Villanueva, Puerto Berrío y otros sectores”. Además, comparó el costo del contrato de 3.000 millones de pesos frente al valor de los esquemas de seguridad habituales, como los vehículos blindados de la Unidad Nacional de Protección (UNP), manifestando que estos últimos pueden costar hasta 1.500 millones de pesos, y que su administración prefirió prescindir de ese gasto.

Dentro de los viajes que más generaron discusión sobresale uno a Armenia, donde Juvenal Díaz participó como conferencista en un evento de la Reserva Activa. De acuerdo con el reporte oficial, el itinerario incluyó varias escalas: desde Bucaramanga hasta Aratoca, luego Villanueva, Puerto Berrío en Antioquia, y una parada técnica en Ibagué antes de llegar a su destino final. Por este recorrido, la Gobernación pagó más de 102 millones de pesos, argumentando que su objetivo era la asistencia a actos oficiales y cumplir compromisos con diferentes comunidades.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.