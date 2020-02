Serrano dijo en Semana que espera que no le vayan a hacer un sepelio al jefe de sicarios de Pablo Escobar, y recordó que cuando Estados Unidos de dio de baja al terrorista Osama Bin Laden, simplemente cremó el cuerpo y lo lanzó al mar.

A la pregunta que le hizo Vicky Dávila sobre qué creía que podría pasar en el entierro de alias ‘Popeye’, Rosso dijo que: “uno no sabe, yo con todo lo que he visto… habrá gente que piensa diferente a uno y considera que es un héroe entonces no. Es un asesino un criminal y que Dios se acordó de él”.