green

La artimaña consiste, según las autoridades, en que los extorsionistas contactaron a la empresa para que enviara a uno de sus trabajadores para ejecutar una obra en Quibdó (Chocó), y cuando el trabajador llegó allí lo recogieron unos supuestos ingenieros y lo subieron a un taxi.

El general Fabián Cárdenas, director del Gaula de la Policía, explicó en Noticias Caracol que cuando iban en camino hacia la supuesta obra, cuatro hombres en motos interceptaron el taxi y se llevaron al empleado.

Al hombre lo retuvieron en una casa y luego contactaron a su jefe y a su familia, a los que les exigieron 100 millones de pesos a cambio de liberarlo.

El noticiero publicó parte de una conversación en la que los delincuentes amenazan al empresario para que pague el dinero, y ante la demora le mandan un video donde le ponen un arma en la cabeza al retenido.

“Sacar 5 millones de pesos y más los 100 que usted me dice, es muy difícil. Estoy esperando que el muchacho que me va a hacer el préstamo me los traiga para hacerle la primera transferencia”, dijo el jefe de la víctima, a lo que el señalado secuestrador respondió:

“Ya le tengo dos milicianos ahí en la empresa suya en Medellín. Compañero, a partir de nada le volamos ese… negocio allá compañerito. Usted hace rato quedó de colocarme una suma. ¿Ya la colocó?”, dijo.

Gaula de la Policía rescata a empleado secuestrado en Chocó

El jefe y los familiares de la víctima denunciaron el caso ante el Gaula de la Policía, que logró ubicar al trabajador en una casa en Quibdó.

El mismo afectado narró los momentos de angustia que vivió.

“Pedían 100 millones de pesos a cambio de no atentar contra mi vida y por mi liberación. Me tenían en una casa abandonada y me apuntaron con armas”, dijo el hombre.

La Policía reportó la captura de dos hombres, uno de ellos menor de edad, a los que relaciona con la banda de ‘Los rapados’, en Quibdó, y pidió a las empresas verificar la información antes de aceptar cualquier negocio, ya que esta modalidad de engaño la usaron, también, con un ingeniero al que extorsionaron en Cali.

Este informe de Noticias Caracol muestra el momento del rescate y narra en detalle cómo ocurrió el secuestro.