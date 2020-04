La orden de quedarse en casa fue dada el 6 de abril. En ese lapso, le ordenaron los exámenes para determinar si tenía el virus y a pesar de estar esperando los resultados, Cuervo dijo en Semana que desde recursos humanos le exigieron ir a trabajar.

La mujer le contó a la publicación que avisó en la oficina que tenía que estar confinada, acatando las recomendaciones de la EPS, por lo que se quedó en casa hasta este domingo 19 de abril, cuando se acababa su cuarentena.

Aún a la espera de los resultados de las pruebas, el domingo se comunicó a través de WhatsApp con Ana Teresa Quintero, profesional de Talento Humano de la línea 123, y le explicó que todavía no le habían entregado sus pruebas de coronavirus.

A pesar de la gravedad del asunto, cuenta Semana, Quintero le dijo que debía asistir a trabajar el lunes 20 de abril, pues ya no tenía síntomas del virus.

En declaraciones dadas al semanario Cuervo dijo: “Estuve en la oficina desde las 5:30 de la mañana. Llegué en taxi y tuve contacto con aproximadamente 10 personas”. Además, cuando terminó su turno de trabajo, otro compañero la llevó a su casa en su carro particular, donde iban otras 3 personas.

Después de haber estado en contacto con tantas personas, la mujer recibió la noticia que tanto temía. Este martes le llegaron los resultados, que salieron positivos para coronavirus.

Cuando se enteró, destaca Semana, se puso en contacto con la funcionaria de recursos humanos y le compartió el resultado. Ella le pidió que guardara silencio.

“Llamé a Ana Teresa [Quintero] y le dije que me había salido positivo el resultado. Me dijo que me quedara en casa, que me cuidara y que, por favor, no hablara con nadie del tema, que se debía manejar con absoluta reserva”, aseguró la mujer en la revista.