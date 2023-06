A raíz del escándalo por las interceptaciones ilegales que les hicieron a las exempleadas de Laura Sarabia, se han conocido más detalles de lo que fue ese proceso en el que un patrullero de la Dijín está involucrado por ser el que hizo las chuzadas a Marelbys Meza, la mujer acusada por la exjefe de gabinete de robarle un dinero de su casa.

El agente de la institución habló con W Radio y aseguró que la fuente humana que le proporcionó los números telefónicos de las dos trabajadoras no aparece y él cree que está en serio riesgo. Además, dijo que esta persona previamente le había dado información crucial que lo llevó a dar un resultado en contra del ‘Clan del Golfo’ en el Chocó.

“Fue el que me brindó la información para resolver un acto contundente en contra de la estructura criminal, este año me buscó nuevamente y es quien me da los abonados telefónicos y me dice que estos abonados son de dos personas que me llevarían a lograr la ubicación de alias ‘Ciopas’, cabecilla principal del ‘Clan del Golfo’ en el departamento del Chocó”, comentó el patrullero, que dijo que su fuente hace parte de esa organización delictiva.

El agente indicó que no volvió a tener comunicación con su fuente, quien sería la única persona que puede corroborar su versión. Incluso, él cree que esta fuente pudo haber muerto por las confrontaciones que hay dentro del ‘Clan del Golfo’. Por esa razón, el patrullero también manifestó que teme por su vida y la de su familia.