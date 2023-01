Este fin de semana, las autoridades españolas interceptaron a un buque que zarpó desde Colombia con 1.750 vacas y que transportaba en su interior 4.500 kilos de cocaína.

De acuerdo con la policía de ese país, en el ‘Orión V’ —como se llama el carguero— viajaban 28 tripulantes (2 colombianos), de nueve nacionalidades diferentes, los cuales fueron detenidos inmediatamente.

La operación se desplegó luego de que la policía de España y el Servicio de Vigilancia Aduanera recibieran una alerta de una embarcación sospechosa de tráfico ilícito de estupefacientes procedente de Sudamérica.

Las autoridades explicaron que desde el 2020 se le había hecho seguimiento a ‘Orion V’, ya que estaría siendo utilizada para el transporte de importantes cantidades de droga. El estupefaciente era cargado en puerto o bien transferido a en altamar.

Este lunes, la empresa Frontera Vacana S.A.S rechazó lo sucedido y explicó que no tiene conocimiento de cómo fue que la droga llegó a la embarcación, ya que esta no estaba bajo su responsabilidad.

“FRONTERA VACANA S.A.S no tiene responsabilidad alguna, pues desconocía que la embarcación incautada en aguas del país de España tuviera en su interior sustancias estupefacientes”, se lee inicialmente en el texto.

Atención: Frontera Vacana, la empresa exportadora del ganado que iba en un barco incautado con cocaína, se pronuncia sobre este hecho. Dice que no son responsables del cargamento ilegal porque la embarcación no es de ellos y que no contrataron a la empresa transportadora 👇👇👇 pic.twitter.com/gmRzqPpWSt

— Paola Herrera (@PaoHerreraC) January 31, 2023