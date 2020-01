Contreras estaba denunciando, a través del noticiero, que ha recibido amenazas de muerte en su contra, y que en medio de esas intimidaciones hasta le enviaron “fotos” de su mamá y de su hermana, así como “de las viviendas” de sus familiares.

El denominado líder de los taxistas aseguró, en el informativo, que le han llegado mensajes en los que le advierten que esté preparado porque “las van a descuartizar”, y que por eso decidió poner al tanto a las autoridades.

“Ante ustedes siempre he tenido respeto, porque tengo una mamá, una hermana, tengo tres hijas muertas… Qué pena que se me agüen los ojos, pero me acuerdo de mis hijas y me da muy duro, muy duro”, dijo Contreras, con voz entrecortada.