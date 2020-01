Contreras, uno de los líderes visibles del gremio taxista, fue entrevistado por CityTv debido a la controversia que armó con sus declaraciones, y lo primero que dijo es que fue “malinterpretado” porque él no trató mal a las mujeres en el video que grabó, ni mucho menos en la calle.

Luego, aseguró que ha recibido amenazas en su contra por sus palabras.

“Tengo, aproximadamente, 1.300 llamadas solo amenazándome, amenazando a mi hermana y a mi mamá, de que las van a matar. No creo que por uno decir que una dama o un hombre puedan trabajar en otra cosa diferente que no sea la ilegalidad, tengan que amenazar. Mátenme a mí si quieren, pero no a mi familia”, expresó Contreras.