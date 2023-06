Francia Márquez tocó el tema en entrevista con Noticias RCN, medio ante el cual mostró sus puntos de vista sobre diversos asuntos y hasta tomó distancia de ciertos funcionarios del Gobierno Nacional.

(Vea también: “A usted no la odian por negra; acá aman a Yanfri”: vainazo de Polo Polo a Francia Márquez)

En ese sentido, aclaró la polémica que había sobre si había puesto a una policía a cargar sus maletas durante su más reciente visita a países de África.

Además, opinó del escándalo de Armando Benedetti con Laura Sarabia, no dejó pasar por alto sus diferencias con María Fernanda Cabal e incluso se justificó por haberles dicho “de malas” a quienes la critican por ir en helicóptero a su casa en el Valle del Cauca.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Noticias RCN (@noticiasrcn)

Fue así como también le dedicó un segmentó especial al racismo del que dice ser víctima. Y pese a que el propio Gustavo Petro, presidente de Colombia, ha hecho eco de la discriminación de la que habla su vicepresidenta, esta acusó a integrantes de esa administración de incurrir en ese tipo de prácticas.

Lee También

Francia Márquez habla de racismo contra ella en Gobierno Petro

La mujer empezó asegurando que lo peor de pertenecer a la actual administración pasa como cómo se refieren a ella, aunque no dio ejemplos o casos puntuales para explicar esa situación.

“Lo peor han sido las agresiones y el racismo que he tenido que soportar, eso no ha sido bueno porque niños y gente de mi comunidad ha tenido que ver todo eso. Eso ha sido doloroso y triste”, expresó en inicio.

Y agregó que las humillaciones son incontables: “Son muchos los que no me reconocen en mi dignidad como una mujer negra, sino que me animalizan, me tratan como un animal y eso no tiene razón de ser. En una sociedad como la nuestra eso no tiene cabida, es indignante”.

Lo particular fue que le apuntó al Gobierno que dice defenderla, aunque no se atrevió a dar nombres propios, pese a que habló de personajes que ocupan puestos importantes del establecimient.

¿Se ha sentido discriminada en el Gobierno?, fue la pregunta que dio pie a su respuesta.

“En todo. Incluso he tenido que hablar con funcionarios, ya les he dicho, por sus comportamientos machistas, racistas, actitudes y formas”, puntualizó.

En video, las palabras de Francia Márquez (minuto 8:34):