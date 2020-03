Apenas algunos buses de Transmilenio y del SITP se ven en la madrugada de este viernes en las calles de la capital.

Personas que trabajan en el sector de la salud, seguridad y otros, que no pueden cumplir con sus labores desde la casa, también pueden salir. Aún así, son pocas los ciudadanos que se ven transitar.

De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, la idea de este simulacro de aislamiento es un preparatorio para una eventual cuarentena obligatoria permanente, a la que la ciudad podría ser sometida por el coronavirus.

Medidas simulares han tomado en varios sectores del país como Antioquia, que comenzará su propio simulacro de aislamiento en la noche de este viernes, mientras que en Meta, Santander y Valle del Cauca tendrán toque de queda.

En Colombia ya se han reportado 128 casos de coronavirus, la mayoría de ellos (53) en Bogotá.

Llevamos desde las 4:15 a.m. esperando un SITP y no ha pasado NINGUNO. Debemos llegar a nuestros trabajos a las 6:00 a.m. que están fuera de Bogotá.

NO ESTÁN PREPARADOS @SITPAyuda @TransMilenio @ClaudiaLopez @WRadioColombia pic.twitter.com/CapEIccM7X

