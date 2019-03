View this post on Instagram

Repost @orgnataliaponcedeleon | Hoy hace 5 años renací. Quisieron apagar la luz de mi vida, pero lo único que lograron fue encenderla, empoderarla y llenarla de esperanza. Muchos días y noches me pregunté “¿Por qué yo? ¿Por qué tanto dolor?”, pero mi familia, mis amigos y todos ustedes me han dado la fuerza para salir adelante. Hoy, mi vida es bella y llena de luz, perdón, amor y tolerancia, porque a pesar de la adversidad… LA VIDA RENACE 🕊 #LaVidaRenace