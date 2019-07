La escena quedó registrada en un video de una cámara de seguridad, y allí se aprecia que cuando el comerciante estaciona su camioneta a un costado de la vía, uno de los delincuentes desenfunda un arma y le abre la puerta del vehículo.

Luego, el hombre de la moto se acerca por el otro costado para generar más presión. Una vez cometen el hurto, los dos hombres huyen del sitio.

El comerciante expuso su caso en CityTv, y allí contó que había retirado 16 millones de pesos de un Banco en Bogotá sin pensar que delincuentes estaban vigilando sus movimientos.

“Salí del banco y fui en mi camioneta a recoger a mi hija. Cuando llegué al lugar del establecimiento, dos bandidos me atraparon”, aseguró el hombre.

Además, contó en el noticiero la angustia que vivió en poco más de un minuto que duró el asalto:

“Me intimidaron con el revólver, y me asustaron, pero gracias a Dios solo se me llevaron un millón de pesos. Me decía: ‘bájese de la plata que ya que sabemos cuánto tiene’. El señor me metió la mano entre la chaqueta y solamente sacó un monto pequeño, pero me decía: ‘usted tiene más porque yo lo vi retirando más, no se me haga el… uso palabras soeces”, dijo.