Velásquez, en entrevista con RCN Radio, dijo que las víctimas de esa guerrilla están a la deriva, luego de que ‘Jesús Santrich’ desapareciera, al igual que los otros exjefes guerrilleros alias ‘el Paisa’ e ‘Iván Márquez’.

Por lo mismo, el director aseguró que el dinero que ‘Santrich’ devenga como representante de la Cámara debería ir para las víctimas de las Farc.

“En este tema en específico de los recursos que él está devengando de todos los colombianos, bien haría el Gobierno en destinarlo a las víctimas y no a un señor que no cumple y que se está burlando de nosotras las víctimas, porque no da la cara, no sabemos si se nos va a reparar, no sabemos nada”, manifestó.