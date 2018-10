Martha Lucía Zamora asistió este martes a la audiencia de imputación de cargos por presuntamente haber favorecido a exjefes guerrilleros de las Farc, que fueron beneficiados con permisos para salir del país.

En la diligencia, que recoge RCN Radio, la Fiscalía le atribuyó abuso de función pública, perturbación de actos oficiales, y asesoramiento y otras actuaciones ilegales. Además, presentó dos interceptaciones telefónicas para probar que la funcionaria presuntamente actuó de manera irregular para proteger a los exguerrilleros.

El organismo asegura que en un primer audio se escucha una conversación entre Zamora y July Milena Henríquez, contratista de la JEP, en donde la funcionaria le pide que consiga un documento para presentarlo que diga “que están en cualquier parte del país”, y “para bajarle el tono” al escándalo.

Zamora: Hola, July.

July: Hola jefe, ¿cómo está?

Zamora: Bien, ¿y tú?

July: Bien, jefecita.

Zamora: Mira, es que he estado pensando. Me mandó ahorita Luis Fer una noticia de otro de los señores que se habían ido. ¿Por qué no nos evitamos problemas y les dices que manden un escrito diciendo sencillamente que, por razones de su trabajo o lo que sea, están ubicados en tal parte? Porque, mira, ayer preciso me preguntó. ¿Te acuerdas cuando tú entraste que estábamos hablando de los listados?

July: Sí, sí.

Zamora: Entonces, me dijeron qué hacer para eso, y yo les dije: bueno, lo que pasa es que mientras los magistrados no los llamen pues nosotros no podemos estar haciéndoles un seguimiento ¿sí? Lo que sí podemos es tener actualizados los archivos y todo eso, pero nosotros no podemos estar llamándolos uno por uno a ver dónde están. Ellos tienen el compromiso de que si van a variar de sitio manden un documento para actualizar sus datos. ¡Ay!, para bajarle un poco a eso porque van a empezar a decirnos que los busquemos […].

July: Sí… pero este fin de semana es importantísimo estar ahí a ver qué pasa… voy a ponerme en función de eso.

Zamora: Sí, no tienen que venir ni mucho menos, pero que nos hagan llegar un documento diciendo que por razones de su trabajo se han desplazado a tales sitios.

July: Perfecto

Zamora: Sí, porque te acuerdas que eso quedó en el acta.

En una segunda conversación la Fiscalía dice que July Henríquez se comunica con Gustavo Gallardo, representante y asesor de varios exguerrilleros, que le dice que le envió una información a su WhatsApp y lo pone al tanto de los documentos que solicitó Zamora.

“Lo que te decía era para que lo valoraras y lo tengas en cuenta y entonces yo estoy al tanto a ver en que se les puede ayudar, vale. Bueno, un abracito. Chao”, dice la contratista.

Estos audios, según la Fiscalía, probarían que desde la JEP se estaba organizando una supuesta trama para proteger a los líderes guerrilleros que salieron del país: José Lisandro Lascarro, alias ‘Pastor Alape’, y Fernando Arellán, condenado por el atentado al Club El Nogal.

La salida de vacaciones de Arellán fue autorizada por el contratista Luis Ernesto Caicedo.

Si bien la Fiscalía les imputó delitos a Henríquez y a Caicedo, ninguno de los dos aceptó su responsabilidad.

Al final de la audiencia, Zamora se pronunció a través de su cuenta en Twitter y dijo que no ha cometido “nada indebido” y que fue “vergonzosa la imputación de la Fiscalía”. El trino al parecer fue borrado, pero quedó esta captura de pantalla.

