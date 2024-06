Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Un fiscal especializado contra la corrupción acaba de radicar el escrito de acusación contra del exsenador Julián Bedoya Pulgarin. La investigación contra el político antioqueño tiene que ver con las presuntas irregularidades que rodearon la obtención de su título como abogado de la Universidad de Medellín.

Te puede interesar: “Da tristeza”: gobernador de Santander, molesto por desplante de Petro en Barrancabermeja)

El excongresista del Partido Liberal tendrá que vencer en juicio la hipótesis de la Fiscalía General, que lo acusa de los delitos de falsedad en documento privado, falsedad ideológica en documento privado y fraude procesal. Este llamado a juicio se da luego de que, en dos instancias judiciales, le negaran su solicitud de cerrar la investigación.

Lee También

Por los mismos hechos, el pasado 3 de mayo de 2024 el Tribunal Superior de Medellín condenó al ex rector Néstor de Jesús Hincapié Vargas, la ex secretaria de la facultad Yolanda Cossio Rincón, el ex secretario académico de la Universidad de Medellín Juan Felipe Hernández Giraldo, y los docentes Saúl Alonso Benítez Urrego, Jhon Mario Ferrer Murillo, Julián Orlando Rendón Toro, y Juan Carlos Hoyos Loaiza, como autores e intervinientes del delito de falsedad ideológica en documento público respectivamente.

Le podría interesar: Anularon el título de abogado del senador Julián Bedoya

Denuncias a Julián Bedoya por falsedad de documento

Desde finales de 2019 se conocieron denuncias sobre las supuestas irregularidades en el grado como abogado del senador. Al parecer, el político antioqueño volvió a la universidad cuando había pasado poco menos de una década desde que la abandonó, para presentar y aprobar 16 exámenes, en tan solo cuatro jornadas. La denuncia despertó el interés del Ministerio de Educación, la Fiscalía y la Procuraduría que volcaron su mirada hacia la Universidad y sus directivos.

El escándalo le costó el puesto a la cúpula del centro universitario. Además, la facultad de Derecho de la Universidad consideró inválido el título en abril del año pasado, debido a irregularidades en la matrícula que reconoció la institución a través de una resolución en la que señaló que Bedoya fue un estudiante activo de la Universidad de Medellín hasta 2009.

En agosto de 2020, el senador Bedoya se refirió con estas palabras al escándalo: “Estudié en la Universidad de Medellín hasta quinto año o noveno semestre. Estando allí, tomé la decisión de retirarme para hacer temas personales. No es cierto que a mí de manera relámpago o fotofinish me otorgaran el título, lo que hice fue presentar exámenes especiales para unas materias que me quedaron faltando”.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.