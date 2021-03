En el video de casi 3 minutos, publicado en Facebook, quedó constancia del tosco proceder mediante el cual la fiscal regaña a los policías por haber presentado al habitante de calle con drogas, pero sin pruebas de que estuviera vendiendo los narcóticos.

“¿Usted me trae a un capturado por esto? Es un habitante de calle, ¿Usted no cree que es consumidor de droga?, ¿Usted cree que estaba vendiendo?, ¿Tiene el dinero que muestre que estaba vendiendo?”, interroga la fiscal a un policía que no es capaz de decir nada.