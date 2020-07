green

El jefe del ente acusador, que quiso mostrarse afectado en sus declaraciones, dijo que había evitado referirse a la situación porque en el medio está su hija menor de edad.

Ante los comentarios de rechazo generados por que ella viajó con una amiga a la isla, aprovechando el viaje de una comisión oficial de la Fiscalía y la Contraloría, el funcionario quiso defenderla.

Barbosa aseguró que su hija solo lo quiso acompañar y él aceptó, escudándose en que su trabajo le está ocupando mucho tiempo: “Yo tengo una niña adolescente y quiero que se pongan en el lugar de una persona que mas allá de ser fiscal es padre de familia”, y añadió:

“En ese sentido, decir que siempre que tenga la oportunidad de viajar con mi hija y con mi familia, lo haré. No existe prohibición ni legal ni constitucional alguna”.

En el mismo sentido, dijo a la prensa que aunque el viaje se hizo en el avión oficial de la Fiscalía, él pagó los gastos y aseguró que lo demostrará cuando lo llame la Comisión de Acusaciones, por las denuncias que se interpusieron en su contra en las últimas horas.

Sobre eso, insistió: “No existe ningún tipo de problema ni disciplinario ni penal en torno al traslado de mi hija y de la menor que la acompañó. Igual que mi esposa que estuvo en el viaje cumpliendo funciones en el marco de sus actividades”.

Barbosa también quiso salirle al paso a quienes hablaron de un paseo familiar por todo el puente festivo, y apuntó que no expondría a su hija a una situación con un peligro sanitario, que dijo no existe en San Andrés porque “no hay restaurantes, no hay comercio, no hay playas abiertas, no hay absolutamente nada”. Los casos confirmados en el archipielago ascendieron a 28 este viernes.

El fiscal incluso afirmó que su hija adolescente “es una niña que está culpabilizada porque acompañó a su papá y ni siquiera salió de la habitación” al no tener acceso a nada.

Aquí, sus declaraciones: