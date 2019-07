Este nombre salió a relucir en el testimonio del empresario Andrés Sanmiguel, de la empresa Gistics Soluciones Integrales, a la que Odebrecht y el Grupo Aval le consignaron 3.850 millones de pesos que tenían como destino la segunda vuelta de la campaña de reelección de Santos, según W Radio.

En parte de su testimonio, citado por la emisora, dijo:

“En junio [de 2014] llega David Portilla como loco y me dice: ‘Ya le consignaron esa plata’ y yo le decía que de qué me estaba hablando, y me dijo que me iban a consignar una plata y que llamara al banco para sacar la plata ya”.