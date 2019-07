El constructor y representante legal de la empresa (a la que el fallecido testigo Jorge Enrique Pizano mencionó en sus informes), Andrés Sanmiguel Castaño, dijo que recibió 3.894 millones de pesos para financiar la campaña de reelección de Santos, en la segunda vuelta, informó La W.

Sanmiguel mencionó a la Fiscalía, de acuerdo con El Tiempo, que le pidieron que sacara esa cantidad de dinero, que había sido consignada a la cuenta de su empresa, “para la campaña de la reelección de Juan Manuel Santos”, que lo iban a manejar el empresario caleño Esteban Moreno.

En la declaración, el constructor también manifestó que se firmaron contratos ficticios, de la Ruta del Sol 2, para poder generar pagos por los 3.894 millones de pesos, informó Caracol Radio.

“Cuando me llaman a mi yo realmente si me asuste porque yo no sé quién era Esteban. Yo tenía que ir como representante de GISTIC ahí fue cuando realmente hablé con Esteban Moreno, porque él llegó lleno de escoltas y entraron y recibieron la plata con esa gente”, dijo Sanmiguel, de acuerdo con la cadena radial.