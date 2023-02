Ante la propuesta de un ‘Día sin carro y sin moto’ realizada por el Sistema Estratégico de Transporte de Valledupar, SIVA, para esta capital, el cual sería el próximo 20 de abril, se han suscitado posiciones y voces en contra. Sin embargo, aún se está a la espera de la respuesta de la administración municipal que deberá firmar un decreto.

Para ese día solo circularían los buses del SIVA que funcionan a gas y de acuerdo a la propuesta, esto le daría un respiro a la ciudad en cuanto al medio ambiente.

No obstante, la Federación Nacional de Comerciantes, regional Cesar, considera que la medida es inconveniente al verlo como inconsistente para la realidad de la ciudad.

Han indicado a través de un comunicado que se debe investigar si hay hecho un estudio para determinar qué tanto afecta el ruido de los vehículos a los ciudadanos, qué tanto es el impacto ambiental, analizar si las rutas actuales de transporte público son suficiente para toda la demanda y estudiar si las personas tienen la cultura de utilizar el transporte público.

Día sin carro y sin moto en Valledupar: Fenalco lo rechaza

Pero lo más preocupante para el gremio de los comerciantes, es “la primera y la razón más determinante respecto al comercio es que dejará mucha gente de ir al trabajo”.

“Muchísima gente dejará de ir a hacer operaciones económicas en este día debido a que una parte de la sociedad dejará de salir a vender y otra dejará de salir a comprar. En estos momentos en donde el país está, según muestran los indicadores, teniendo una fuerte ralentización, es decir, de desaceleración en las transacciones lo cual se demuestra en los datos que suministra Dane, no es conveniente aportar a esa desaceleración económica con un día sin transacciones comerciales en la ciudad”, señala Fenalco.

Sostienen que en niveles de competitividad Valledupar está distanciada de ocupar los primeros lugares ya que no hay una economía robusta.

“Podríamos hablar todo el tiempo del día sin vehículos particulares e inclusive posiblemente llegaríamos a tener una discusión de gran magnitud. Aun conociendo que las autoridades no deben consultar a la sociedad para tomar las decisiones; sin embargo, aún no se ha dado una conversación para discutir la conveniencia o no de esta medida; aun así, el Gobierno municipal se abroga la facultad de interpretar unánimemente y sin consultar a nadie las decisiones para manejar la ciudad”, destaca Fenalco.

Por último, solicitaron a la administración municipal tener una reunión con los representantes del comercio formal en Valledupar en conjunto con el SIVA para buscar alternativas para descontaminar la ciudad y fomentar el uso del transporte público.

