Las personas que presenciaron los hechos del pasado 4 de septiembre en la estación de San Mateo de Soacha dejan toda la responsabilidad de la muerte de los detenidos en manos de los uniformados que estaban allí ese día.

Familiares de las víctimas insisten en que al menos una veintena de policías que presenció el incendio en sus instalaciones dejó que los jóvenes reclusos se quemaran vivos, como lo denunció este martes el concejal Diego Cancino.

La información que se ha conocido señala que a los 11 detenidos se les negó la visita en la mañana de ese viernes y un par de horas después, en protesta, ellos le prendieron fuego a un colchón. Las familias dicen que un objeto lanzado por los policías provocó que las llamas se salieran de control y que los uniformados se negaron a prestar ayuda.

En Noticias Caracol, una madre de familia, que prefirió ocultar su identidad, insistió en que los policías se negaron a evacuar a los jóvenes:

“Ninguno hizo nada por ayudarlos. Ninguno hizo nada para que los muchachos no se quemaran, no los pudieron sacar de allí o, como dicen, no se les dio la gana. La Policía se cruzó de manos y dejó que el fuego se propagara”.