La familia de Juan Esteban Agudelo, el paisa que murió en México buscando cumplir su “sueño americano”, trata de superar un círculo vicioso que no sabe cómo romper para repatriar el cuerpo del joven.

Estefanía, la hermana mayor de Juan Esteban, se puso al frente de la operación y ha tenido que sacar cualidades de diplomática que no sabía que tenía, pero no puede ocultar su angustia.

Resulta que ni siquiera han podido hacer el reconocimiento total del cadáver y la entidad mexicana equivalente a Medicina Legal de Colombia pide que algún familiar se haga presente para completar esa diligencia con el fin de continuar el proceso, pero como ni el padre, ni la madre, ni los seis hermanos tienen pasaporte, para tramitar uno de manera exprés se exige un documento que indique la emergencia por la que están pasando. En este caso se trataría del certificado de defunción de su allegado, el mismo que les niegan porque nadie ha podido viajar.

“Cómo voy a viajar a reconocerlo si necesito el pasaporte y para que me lo den necesito el papel que ellos todavía no pueden emitir”, se lamenta la joven de 33 años.

Juan Esteban, de 25 años, según cuenta Estefanía, trabajaba en Medellín con su papá y otros hermanos haciendo mantenimiento de pisos. Sin embargo, en junio de 2022 decidió irse a probar fortuna en Guatemala, impulsado por vecinos del barrio, jóvenes como él, que ya estaban allá y le contaban que no les faltaba el trabajo y se ganaba bien.

En el país centroamericano se dedicó a la construcción y estuvo también un tiempo como mesero y barman, pero lo que ganaba alcanzaba apenas para mantenerse pero no para mandar dinero para paliar las necesidades que agobiaban a la familia. “Incluso hubo un tiempo en que se quedó sin trabajo y desde acá tuvimos que hacer colecta para mandarle plata”, cuenta la hermana.

Por eso se le atravesó entre pecho y espalda la idea de emprender rumbo para los Estados Unidos, “ya que estaba cerquita” a probar otras maneras de trabajar para sacar de la pobreza a los suyos.

“Empezó a hablar con unos conocidos que tenemos allá y ellos le decían que pasar la frontera era muy duro y nosotros también le dijimos varias veces que mejor se devolviera ; pero contestaba que él no tenía por qué repetir la historia de otros a los que les había ido mal en el camino”, añadió Estefanía.

Ante la insistencia, los conocidos aceptaron y le pidieron que cuando pasara les avisara, que ellos lo recibían para ayudarlo a establecerse y conseguir empleo.

El periplo hacia el “sueño americano” que se le convirtió en una pesadilla mortal comenzó en bus tres meses atrás y a los 15 días estaba atravesando el límite con México, desde donde continuó a pie, en largas jornadas, junto con amigos ocasionales que se iba encontrando en el recorrido, porque estaban buscando lo mismo que él.

“Él no nos daba un punto de referencia de su ubicación y tal vez, como familia, nos faltó indagar más sobre eso. Le decíamos: ‘Mejor devuélvase, ponga mucho cuidado’, porque él mismo era consciente de los riesgos. En una llamada me dijo: ‘Oren bastante por mí porque acá hay muchos grupos armados y a veces piden plata, o lo dejan a uno trabajando, o lo matan’. Cuando se comunicaba con nosotros nos sentíamos alegres de saber que estaba vivo, tal vez por eso no entrábamos en detalles”, añadió.