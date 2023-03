En redes sociales son virales los videos de un hombre y una mujer, ambos extranjeros, corriendo sin ropa por una pendiente en Guatapé (Antioquia). En medio de risas, los turistas saltaron sobre otras tres personas, estas sí con ropa, que estaban en el piso.

El hecho ocurrió a altas horas de la noche y varios de los implicados estarían bajo los efectos del licor.

(Vea también: Así es como extranjeros buscan esposa en Medellín: pagan miles de dólares por una cita)

Aunque la Alcaldía de Guatapé rechazó el hecho y advirtió que los extranjeros podrían ser sancionados con un comparendo de Policía, expertos en derecho recordaron que, justamente, la semana pasada la Corte Constitucional fijó nuevas reglas para estos casos.

La norma que castiga estos hechos es el artículo 33 de la Ley 1801 de 2016, el cual habla sobre las relaciones interpersonales y la tranquilidad de la sociedad.

Este señala que “las personas se deben abstener de irrespetar normas propias de los lugares públicos, realizar actos sexuales o de exhibicionismo que generen molestia a la comunidad”.

(Vea también: Fuertes lluvias dejaron 15 familias damnificadas por inundaciones en Antioquia)

No obstante, la Corte fijó que si alguien sale a la calle sin ropa, solo podrá ser sancionado con una multa de Policía, de 618.617 pesos, si enseña sus genitales en transporte público o lugares públicos como parques infantiles, centros comerciales, entre otros.

Además, solo podrán ser judicializados con el Código Penal quienes se quiten la ropa en la calle con intenciones de acoso o violencia.

Sin embargo, expertos reconocen que aún hay ambigüedades.

Guatapé: los extranjeros pidieron disculpas

La Alcaldía de Guatapé no se quedó de brazos cruzados ante la situación, y el alcalde Juan Pérez informó que se pusieron en la tarea de identificar a las personas.

“No aceptamos que nuestro municipio sea irrespetado por personas que realizan actos que afectan la convivencia y tranquilidad del municipio y rechazamos cualquier acto que afecte la imagen y convivencia de nuestro paraíso”, escribió el alcalde en su cuenta de Facebook.

Acto seguido, explicó que:

“Nos pusimos en la tarea de identificar las personas que fueron protagonistas de actos obscenos en vía pública; gracias a las cámaras de seguridad y la información de la comunidad logramos a través de nuestra fuerza pública dar con ellos, y en este momento reciben la sanción y amonestación correspondiente, y enviamos a las autoridades competentes (Migraciación Colombia) para que den continuidad al proceso”, enfatizó.

Específicamente, fueron sancionados por la Ley 1801, Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Así las cosas, los extranjeros, por medio de un video, pidieron disculpas a Guatapé y reconocieron que estaban bajo el efecto del alcohol. “No sabía que no podía hacer eso, entiendo que no es mi país, es su país y quiero tener todo el respeto”, dice la extranjera.

Este es el video en el que piden disculpas: