Le solicitan a las autoridades que investiguen y judicialicen al responsable.

En diálogo con Q’HUBO, Duber Ney Zamora, miembro del Comité de Convivencia de la unidad residencial, reiteró que el hecho afectó las relaciones interpersonales del lugar puesto que algunas personas hacen señalamientos y culpan a otros.

“La Policía muy diligentemente acudió al llamado, pero queremos que la Fiscalía y el Grupo Gelma se apersonen de los casos para que con pruebas en mano identifiquen y judicialicen al agresor porque es un delito. Yo no tengo gaticos, pero me duele el hecho porque me contaron que uno sufrió mucho. Queremos que haya justicia y verdad”, dijo.