La información que entrega Noticias Caracol es que al papá del joven, Diego Pérez, le practicaron pruebas de ADN y que luego de varias horas “le confirmaron que su hijo se encontraba entre la lista de fallecidos”.

Luego de eso, el noticiero dice que al padre le entregaron todas las pertenencias del joven y que lo enviaron a Medicina Legal para que reclame los restos y los traslade hasta su ciudad, en Tuluá (Valle del Cauca).

Pérez, un expolicía que sirvió a la institución por 24 años, concedió este viernes una entrevista en Noticias Caracol y contó que una vez se enteró de lo ocurrido viajó desde Tuluá a Bogotá para averiguar por su hijo, ya que nadie le daba razón.

“Un compañero me dijo que él estaba herido, pero que eran unas esquirlas leves. Posteriormente, lo llamé y ya me dijo que él no sabía y que desconocía todo”, contó Pérez en el noticiero.

A raíz de esta información, el hombre guardaba la esperanza de que el cadete estuviera con vida, o por lo menos en un hospital, pero con el paso de las horas la angustia aumentaba y la ilusión se iba apagando, hasta que conoció la trágica noticia.

“Si en este momento me dieran la noticia de que él está muerto, creo que lo asumiré con la gallardía que debe ser, y sé que lo hizo con valentía, con honor, porque él era de los entregados por su institución. Él amaba la Policía Nacional, así como yo la amo […] Si mi diosito se lo ha llevado, lo va a tener comandando la guardia de arcángeles, allá arriba”, concluyó el hombre en la entrevista.

Esta es la entrevista que dio sobre el mediodía de hoy Diego Pérez.